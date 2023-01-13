У Зеленського спрогнозували, що може стати ціллю РФ у разі нових масованих атак

На питання журналіста, чи розуміння, до чого росіяни вдадуться найближчим часом, він відповів: "Так".

"Вони будуть намагатися атакувати крилатими ракетами магістральну розподільчу мережу, щоб роз'єднати єдину енергетичну систему на окремі острови. Щоб в певних областях був профіцит електроенергії, в інших - дефіцит. А там, де профіцит, треба буде скидати цю електроенергію", - каже Подоляк.

Він зазначив, окупанти продовжуватимуть обстрілювати Україну, оскільки ще мають певну ракетну можливість для цього.

"Використовуватимуть дрони, тому що санкції щодо Ірану дуже "дієві". І там ще є сотні дронів", - сказав Подоляк.

Він звернув увагу, що росіяни б'ють дронами не по генерації електроенергії, а переважно по великих містах, щоб залишити людей без опалення

"Ми все це розуміємо, розвідка говорить. Одночасно росіяни можуть до 120-125 ракет пускати. Але це не означає, що всі носії піднялися і всі 120 ракет випустили. Безумовно щось "падає" в самій Росії, особливо в Каспійському регіоні...Такі великі атаки ще можуть бути. А втім, що це буде міняти? Може буде ще один чи кілька разів аварійне відключення електроенергії", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, за даними Сил оборони, наразі спостерігаються ознаки підготовки російськими військами до нового масованого обстрілу України.

Додамо, як раніше припустили військові, не виключається, те, що нова масована атака окупантів може бути "мішаною".

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