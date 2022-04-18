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У Зеленского сомневаются в реальности обмена Медведчука на защитников Мариуполя

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Возможность обмена нардепа Виктора Медведчука на защитников и жителей Мариуполя выглядит сомнительной. Поскольку вряд ли российская сторона согласится отпустить украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня объективно Медведчуку нет места в нынешней Украине, поскольку он является частью политико-информационного явления, которое сформировало ненависть россиян к украинцам.

Подоляк считает, что политик предложил такой обмен только из чувства самосохранения.

"Но для нас, как для страны, цивилизованной и очень сильно любящей своих граждан - это действительно важно. Важно вытащить всех своих граждан, всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии. Впрочем, сомневаюсь, что сами россияне, просто упивающиеся кровью мариупольцев и "азовцев", захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", - добавил он.

Напомним, сегодня Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать его обмен на защитников Мариуполя.

Медведчук подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. С первых дней вторжения России сбежал из-под домашнего ареста и скрывался. На прошлой неделе его задержали.

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