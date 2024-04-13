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У Зеленського розкритикували Захід після удару Росії по Трипільській ТЕС

Фото: Трипільська ТЕС (centrenergo.com)
Автор: Наталія Гурковська

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк виступив з критикою країн Заходу у зв'язку з відсутністю належної реакції на знищення Трипільської ТЕС після удару РФ 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Заходу необхідно зрозуміти, що Росія веде війну проти цивільного населення, і поскаржився на відсутність засудження міжнародної спільноти.

"Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій у Європі. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради безпеки ООН чи будь-яких інших подібних заяв", - сказав він.

Атака на Трипільську ТЕС

11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл по Україні, використавши як дрони, так і ракети, зокрема "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.

Зокрема, атакою РФ було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області. Донедавна Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Згодом з'ясувалося, що через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію "Центренерго".

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Російська ФедераціяТрипільська ТЕСОфіс президентаВійна в Україні