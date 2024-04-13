У Зеленського розкритикували Захід після удару Росії по Трипільській ТЕС

За його словами, Заходу необхідно зрозуміти, що Росія веде війну проти цивільного населення, і поскаржився на відсутність засудження міжнародної спільноти.

"Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій у Європі. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради безпеки ООН чи будь-яких інших подібних заяв", - сказав він.