У Зеленського розкрили подробиці плану на другий саміт миру

За його словами, підготовка до другого саміту миру все ще триває і це тема для окремої розмови. Він також розповів, що Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого саміту миру.

"Готуємо план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", - сказав Никифоров.

Мирний план

Україна проводить конференції для опрацювання пунктів формули миру, яка стане основою мирного плану, що його представлять РФ на другому саміті миру.

Проте Росія наразі відмовляється від участі. Для залучення Москви до діалогу Київ розробив план перемоги для партнерів, який Зеленський презентував у Раді.