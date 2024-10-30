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У Зеленського розкрили подробиці плану на другий саміт миру

Фото: Сергій Никифоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому саміті миру. Йде активна співпраця з країнами Глобального півдня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прес-секретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

За його словами, підготовка до другого саміту миру все ще триває і це тема для окремої розмови. Він також розповів, що Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого саміту миру.

"Готуємо план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", - сказав Никифоров.

Мирний план

Україна проводить конференції для опрацювання пунктів формули миру, яка стане основою мирного плану, що його представлять РФ на другому саміті миру.

Проте Росія наразі відмовляється від участі. Для залучення Москви до діалогу Київ розробив план перемоги для партнерів, який Зеленський презентував у Раді.

 

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що другий саміт миру може пройти в Індії, адже Київ готовий вислухати пропозиції інших країн щодо завершення війни, втім, на основі українського формату

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