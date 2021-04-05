У Зеленского резко отреагировали на проблему со спецпропусками в Киеве

На проблему со спецпропусками в Киеве на общественный транспорт отреагировали в Офисе президента. Там настаивают на том, чтобы городская власть оперативно решила ситуацию с дефицитом пропусков.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.
В частности, у президента Владимира Зеленского отмечают, что решение о спецпропусках принимал Киев и по состоянию на 5 апреля неудовлетворительно справился с этим заданием.
Также в Офисе отметили, что Киев должен срочно исправить ситуацию и обеспечить жителей города возможностью пользоваться общественным транспортом, а также вывести достаточное количество единиц транспорта на маршруты.
Напомним, РБК-Украина писало, что с 5 апреля общественный транспорт Киева, в том числе метро, работает исключительно по специальным пропускам. Такие пропуска выдает городская власть для работников предприятий критической сферы, медиков и так далее. Для получения такого проездного документа в соответствующий департамент КГГА обращаются сами предприятия.
Также сообщалось, что до сих пор киевлянам не выдали все специальные пропуска, и были случаи, когда, например, медиков не пускали в общественный транспорт. В КГГА обещают раздать остальные пропуска в течение двух дней.