У Зеленского резко отреагировали на "отпуска" российских депутатов в ОРДЛО

Депутатам Государственной думы РФ предложили провести отпуска в ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Туристическое агентство "Русский мир"? Какая программа экскурсий? Разрушен Северодонецк, руины Попасной, концлагеря Донецка? Или братские могилы Мариуполя? Пусть увидят, за что их будут судить в скором будущем", - написал он.
Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания предложил депутатам отправиться в летний отпуск в ОРДЛО.
"У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в "Л/ДНР", - заявил он.
При этом он заявил, что отпуск в ОРДЛО якобы поможет обсудить "вопросы оказания помощи для восстановления Донбасса и сформировать правовое поле".
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