У Зеленского резко отреагировали на "отпуска" российских депутатов в ОРДЛО

"Туристическое агентство "Русский мир"? Какая программа экскурсий? Разрушен Северодонецк, руины Попасной, концлагеря Донецка? Или братские могилы Мариуполя? Пусть увидят, за что их будут судить в скором будущем", - написал он.

Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания предложил депутатам отправиться в летний отпуск в ОРДЛО.

"У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в "Л/ДНР", - заявил он.

При этом он заявил, что отпуск в ОРДЛО якобы поможет обсудить "вопросы оказания помощи для восстановления Донбасса и сформировать правовое поле".