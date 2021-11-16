У Зеленского разъяснили, кто получит тысячу гривен за вакцинацию от COVID

По тысяче гривен за вакцинацию от COVID получат все украинцы, которые прошли полный курс. Независимо от сроков этой вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Отметим, сегодня ряд СМИ со ссылкой на одного из нардепов от "Слуги народа" опубликовали информацию о том, что деньги получат только якобы те, кто вакцинируется после 19 декабря.

"Вижу, что нужно некоторое разъяснение вчерашней новости о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя - во всех остальных. До 19 декабря и после", - отметил Никифоров.

Он уточнил, что это масштабная программа по поддержке бизнеса.

"Механизм выделения денег еще прорабатывают, но уже сейчас можно сказать, что это не наличные деньги. Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит - называйте как хотите - на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт", - добавил Никифоров.