У Зеленского рассказали о закрытии неба: не все пропало, переговоры продолжаются

Представители США и НАТО в своих выступлениях неоднократно говорили, что закрытие неба над Украиной может привести к прямому противостоянию с Россией, к Третьей мировой войне. А президент Зеленский считает, что у НАТО нет смелости объединиться ради Украины.

По словам Игоря Жовквы, все эти заявления часто слышат и в Офисе президента от высокопоставленных чиновников.

"Мы тоже слышим и в соответствующих разговорах. К сожалению, очевидно, не хватает смелости, решительности, может думают пересидеть, отсидеться, чтобы чего-нибудь не случилось. А оно уже произошло, война в Европе длится уже 18-й день. Потому не смогут они отсидеться", - сказал замглавы ОП.

Он добавил, что украинские власти также предлагают и другой вариант – дать Украине необходимые средства и мы сами закроем небо.

"Мы гибкие, потому что говорим: если вы не можете обеспечить бесполетную зону, чтобы закрыть украинское небо, дайте средства для этого, дайте системы ПРО для Украины, и они есть у вас; дайте системы ПВО, и они есть у вас; не можете это – дайте самолеты, истребители, и они есть у вас", - сказал Жовква.

По его словам, переговоры еще продолжаются и пока не все пропало.

"Не все пропало, переговоры продолжаются, и по некоторым статьям достаточно успешно. Но хотелось бы большей преданности, чтобы страны думали немного вперед и понимали, что, защищая Украину сегодня, они защищают себя завтра", - подчеркнул он.

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