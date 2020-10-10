У Зеленского рассказали о подробностях визита в Британию

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подвела итоги визита украинского главы Владимира Зеленского в Великобританию, который завершился 8 октября.

Подробности визита Мендель рассказала в комментарии НВ.

В частности, она отметила, что Зеленский возвращается из Великобритании топ-ньюзмейкером недели, в частности из-за того, что в рамках встречи лидеров двух стран, были подписаны "исторические" документы.

"Президент Владимир Зеленский возвращается из Великобритании топ-ньюсмейкером недели. И неудивительно: в Лондоне Украина подписала три исторических документа. Один из них - на миллиард фунтов - поможет возродить наш потерянный в 2014-м флот, ведь предусматривает строительство кораблей совместно с Британией. Еще один является первым стратегическим соглашением о партнерстве, которую Британия подписывает после объявления Brexit. Фактически она укрепляет экономические связи между нашими странами и увеличит товарооборот. Третий документ - меморандум на 2,5 млрд фунтов - поможет с дешевым кредитованием приоритетных отраслей в Украине, а это - "оборонка", сельское хозяйство, медицина", - заявила Мендель.

Сам характер встречи она охарактеризовала как "гостеприимный и дружественный" с британской стороны, поскольку эта поездка была первым визитом иностранного лидера в Лондон после начала пандемии.

В частности, Мендель отметила, что представители королевской семьи - принц Уильям и Кейт Миддлтон - впервые приняли гостей в Тронном зале Букингемского дворца после семи месяцев карантина из-за коронавируса. Зеленский пригласил чету в Украину, добавила пресс-секретарь президента.

Меморандум об усилении сотрудничества стран в военной и военно-технической сферах, подписанный в рамках визита министром обороны Украины Андреем Тараном и его коллегой Беном Уоллесом, руководитель пресс-службы Зеленского назвала "важным международным документом с точки зрения геополитического распределения сил".

Мендель также рассказала, что комментарий президента Украины пытались получить представители российских медиа, однако тот их проигнорировал.

"На следующий день с первых минут общения Владимира Зеленского с премьер-министром Борисом Джонсоном мировые медиа буквально взрываются от сообщения Reuters: "Наша приверженность Украине тверда - мы с вами на 100%", - сказал Джонсон Зеленскому". Журналисты с нетерпением ждут результатов встречи. На Даунинг-стрит, 10 даже приходят представители российских медиа и пытаются докричаться до украинского президента. Он игнорирует и стремительно уезжает - следующим в графике идет интервью BBC HARDtalk", - сказала она.

Отдельно глава пресс-службы Зеленского подчеркнула важность того, что Джонсон заверил Украину в поддержке ее территориальной целостности.

В заключение она поделилась подробностями о готовящемся к показу интервью Владимира Зеленского ведущему BBC HARDtalk Стивену Сакуру.

"Настоящая медиа-акула Стивен Сакур сообщает, что провел эксклюзивное интервью с Владимиром Зеленским о борьбе с коррупцией и "пути к миру". Это было одно из самых интересных интервью президента Украины, его покажут 12−13 октября в целом одиннадцать раз", - сказала Мендель.

Напомним, президент Украины 7 и 8 октября находился с официальным визитом в Великобритании. В первый день визита он с женой Еленой Зеленской встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Позже Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Также Зеленский договорился с Джонсоном работать над облегчением визовых условий между Украиной и Британией.

Кроме этого, в присутствии Зеленского руководители оборонных ведомств подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и технической сферах, который предусматривает выделение Украине кредита в размере 1,6 млрд долларов и переоборудование Военно-морских сил ВСУ.