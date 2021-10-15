У Зеленского рассказали, планируется ли отставка министра обороны

В Офисе президента оценили вероятность отставки министра обороны Украины Андрея Тарана. Там сообщили, что глава Минобороны недавно контактировал с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина на заявление пресс-секретаря Сергея Никифорова во время брифинге.
Пресс-секретарь Зеленского коротко ответил на вопрос журналистов о вероятности отставки Тарана в ближайшее время.
"Министр обороны недавно летал вместе с президентом на Донбасс. Ничто не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал Никифоров.
Ранее сообщалось, что под угрозой увольнения находятся 4-5 министров, отдельно:
Напомним, во время заседания 15 октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился к Кабинету министров с просьбой проверить качество работы руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.