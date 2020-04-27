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У Зеленского рассказали о двух подходах к кадровой политике

Новости » Политика     27.04.2020 - 09:04
У Зеленского рассказали о двух подходах к кадровой политике
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Одним из подходов в команде президента назвали креатив от Зеленского и "квартальщиков"

У украинской власти есть как минимум два подхода к кадровой политике. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вся президентская рать: как Зеленский формирует команду власти и кто ему в этом помогает".

Представитель команды президента на правах анонимности рассказал, что первый подход - это, когда все предлагают своих кандидатов.

"Кого-то Шмыгаль (премьер-министр, - ред) предложил, кого-то из губернаторов - Трофимов (замглавы ОП, - ред.), кого-то самому Трофимову предложили и так далее. Накапливаются целые стопки таких предложений", - рассказал он.

Вторым подходом представитель команды назвал креатив от Зеленского и "квартальщиков".

"Отличный пример - Саакашвили. Вот ходит такой прекрасный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более, правительству очень сильно не хватает ярких спикеров", - рассказал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как выбирают кандидатов на принципиальные должности. В частности, президент Украины с премьер-министром обсуждают кандидатуры на принципиальные должности.

У Зеленского рассказали, как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин Вся президентская рать: как Зеленский формирует команду власти и кто ему в этом помогает
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