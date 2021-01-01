У Зеленского рассказали детали спецоперации по эвакуации украинцев из Сирии

Фото: возвращение украинцев (president.gov.ua)

В этом году домой вернулись украинцы, которые почти три года провели в лагерях для беженцев в Сирии. План эвакуационных мероприятий был согласован президентом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, в июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители СБУ. Специалисты, в частности, проверяли граждан, которых удерживают в Сирии, на возможные связи с ИГИЛ.

"По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Сначала спецоперацию отсрочили, это стало возможным лишь в конце 2020 года.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что война в Сирии коснулась очень многих людей, и среди них также оказались украинцы.

"Война всегда наносит вред наиболее уязвимым женщинам и детям. Совершенно логичным было решение вернуть наших граждан, которые находились в лагере для беженцев", - отметил он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинцам, которые вернулись, помогут с адаптацией к обычной жизни. В лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возвращение украинцев.