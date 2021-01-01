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У Зеленського розповіли деталі спецоперації з евакуації українців із Сирії

Київ, П'ятниця 01 січня 2021 11:02
У Зеленського розповіли деталі спецоперації з евакуації українців із Сирії
Фото: повернення українців (president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У цьому році додому повернулись українці, які майже три роки провели в таборах для біженців в Сирії. План евакуаційних заходів був погоджений президентом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, у червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли представники СБУ. Спеціалісти, зокрема, перевіряли громадян, яких утримують в Сирії, на можливість зв'язків з ІДІЛ.

"За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Спочатку спецоперацію відтермінували, це стало можливим лише наприкінці 2020 року.

Міністр оборони України Андрій Таран зауважив, що війна в Сирії торкнулася дуже багатьох людей, і серед них також опинилися українці.

"Війна завжди завдає найбільшої шкоди найвразливішим - жінкам та дітям. Абсолютно логічним було рішення повернути наших громадян, які перебували в таборі для біженців", - зазначив він.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українців, які повернулись, допоможуть з адаптацією до звичайного життя. У таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українські громадяни, зокрема кримські татари.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на повернення українців.

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