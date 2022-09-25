ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського про мобілізацію кримських татар: справжній геноцид і спроба "зачистки"

Новость на русском →
Київ, Неділя 25 вересня 2022 15:45
У Зеленського про мобілізацію кримських татар: справжній геноцид і спроба "зачистки" Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Мобілізація окупаційною владою кримських татар на півострові Крим є справжнім геноцидом за етнічною ознакою. Це є нічим іншим, як спроба Кремля "зачистити" нелояльних до себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Масова мобілізація кримських татар у Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - написав Подоляк.

Масова мобілізація кримських татар

Нагадаємо, що 21 вересня російський диктатор оголосив мобілізацію в РФ і підписав відповідний указ.

Після чого стало відомо, що так звана окупаційна "влада" в Криму забороняє жителям залишати півострів без дозволу військкомату.

Як розповіли правозахисники, росіяни масово роздають повістки кримським татарам і вже близько 90% повісток на півострові роздали саме їм.

Додамо, вже сьогодні так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що "мобілізаційний план" на півострові виконано "в повному обсязі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Крым Мобілізація в Росії
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю