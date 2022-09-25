У Зеленського про мобілізацію кримських татар: справжній геноцид і спроба "зачистки"

Мобілізація окупаційною владою кримських татар на півострові Крим є справжнім геноцидом за етнічною ознакою. Це є нічим іншим, як спроба Кремля "зачистити" нелояльних до себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Масова мобілізація кримських татар у Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - написав Подоляк.

Масова мобілізація кримських татар

Нагадаємо, що 21 вересня російський диктатор оголосив мобілізацію в РФ і підписав відповідний указ.

Після чого стало відомо, що так звана окупаційна "влада" в Криму забороняє жителям залишати півострів без дозволу військкомату.

Як розповіли правозахисники, росіяни масово роздають повістки кримським татарам і вже близько 90% повісток на півострові роздали саме їм.

Додамо, вже сьогодні так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що "мобілізаційний план" на півострові виконано "в повному обсязі".

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