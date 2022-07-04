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У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 14:34
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Кремля Владимир Путин уже ведет войну против Европы. Поэтому европейским лидерам стоит прощаться с опасными иллюзиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, газовый шантаж, рост цен, искусственный миграционный кризис в Европе, кибератаки и пропаганда России являются последствиями войны, которую развязал Кремль.

"Каждый из этих элементов является частью большой картины: с точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой. Многие eu-лидеры это поняли. Другим стоит быстрее прощаться с опасными иллюзиями", - отметил Подоляк.

Напомним, глава военной разведки Кирилл Буданов считает, что Россия хочет полного уничтожения Украины как государства.

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