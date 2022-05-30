У Зеленского может появиться конкурент, и это не Ким

На Банковой полагают, что на фоне послевоенного общественного спроса у Владимира Зеленского может появиться новый серьезный конкурент. Это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у которого Офис заподозрил политические амбиции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть ".

"Есть политическая активность Залужного. И он вроде бы действительно командный человек. Сам он декларирует, что не желает идти в политику. Но иногда его поведение говорит об обратном. Появился какой-то фонд, он размещает борды. У него есть какие-то консультанты, советники, вероятно, они и внушают ему эти идеи", - рассказывает информированный собеседник в команде Зеленского.

Впрочем, в тяжелые времена на фронте, как сейчас, политические амбиции, а также определенная "ревность", которую некоторые видные генералы испытывают к медийной популярности Залужного, уходит на третий план, и все снова занимаются делом, отмечается в материале.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в начале войны получил огромную популярность благодаря своим вдохновляющим видео-обращениям. Однако на прошлой неделе он заявил, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах. Он также сообщил, верил Зеленскому еще с 2019 года.