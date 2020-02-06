У Зеленского подчеркнули важность стабильной работы химпрома и АПК

Во время встречи (Офис президента)

В Офисе президента уверены, что украинская химическая отрасль и отечественный АПК должны стать партнерами

В Офисе президента Украины провели рабочую встречу с представителями отечественной химической промышленности, где подчеркнули важность сотрудничества химической отрасли и отечественного АПК. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

На встрече также присутствовали советник президента по вопросам экономики Олега Устенко и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Химическую отрасль представляли руководители большинства химических предприятий Украины, представители профильных организаций и эксперты отрасли, а именно президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, глава наблюдательного совета Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ) Сергей Лисковский, генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, заместитель директора АО "ДнепрАзот" Андрей Семич, заместитель директора Одесского припортового завода (ОПЗ) Степан Киминчиджи, директор по связям с органами государственной власти Group DF Игорь Гольченко и другие.

"Химическая промышленность традиционно давала 8-9% ВВП нашей страны. Однако в последнее время она переживает кризис и спад производства из-за перечня негативных факторов. Среди них – конкурентные войны за украинский рынок со стороны иностранного бизнеса", - отметил Олег Устенко.

В свою очередь, директор по связям с органами государственной власти Group DF Игорь Гольченко отметил, что, в первую очередь, необходимо смотреть есть ли у химической отрасли потенциал роста в Украине.

"Мы смотрим на изменения доли химической промышленности в ВВП Украины. С 5,1% в 2011 году падение до 3,3% в 2018 году. Мы смотрим какую долю занимает химпром в ВВП других стран, или насколько потенциально она может вырасти в Украине. И тут мы видим цифры от 15% до 20% ВВП: Германия, Китай, Канада, США, Австрия, Турция. Это – потенциал роста. Значит, наверное, не стоит её просто так бросать. Потенциал есть", - заявил Гольченко.

Представители химических предприятий заявили о готовности превратить отрасль в один из основных драйверов привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и роста заработных плат, и призвали государство стать партнером в достижении амбициозной цели.

Также, как сообщили в пресс-службе, одной из главных тем дискуссии стала проблема неконтролируемого импорта минеральных удобрений из целого ряда стран. "В данный момент это ключевой фактор, который негативно влияет на работу украинских химических предприятий и ведет к зависимости украинского АПК от иностранных минеральных удобрений", - отметили на встрече.

Участники встречи подчеркнули важность специальных расследований в отношении импорта минеральных удобрений в Украину вне зависимости от страны производства, которые в данный момент проводит Межведомственная комиссия по международной торговле.

Так, глава наблюдательного совета Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ) Сергей Лисковский отметил, что вопрос введения квот на импорт фосфорных минеральных удобрений является актуальным на протяжение последних шести лет, и подчеркнул, что украинские производители способны вернуть себе 30-35% отечественного рынка.

"На других 65-70% пускай конкурирует импорт. Мы готовы к этому", - заявил Лисковский. "Что касается азотных удобрений – это другая история. Потенциал украинских производителей – вообще весь рынок закрыть собственными ресурсами и быть экспортно-ориентированными", - добавил он.

Стороны согласились, что отечественная химическая промышленность должна быть одним из приоритетов государственной политики, особенно учитывая тот факт, что в Украине ожидается утверждение законопроекта об обороте земли, а сельское хозяйство Украины, по экспертным расчетам, уже в ближайшие пять лет потребует в полтора-два раза больше минеральных удобрений, чем сегодня. По словам украинских химиков, отечественные предприятия способны удовлетворить спрос на большинство видов минеральных удобрений и значительно снизить риски импортозависимости экономики.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что в дискуссиях вокруг будущего украинского химпрома следует учитывать позицию аграриев, однако предложил разделять интересы аграрных лоббистских организаций от интересов реального аграрного бизнеса.

"Последние полтора года мы постоянно проводим "кустовые" встречи химиков и аграриев, в которых уже приняло участие около 130 аграрных компаний. Когда мы разговариваем с собственниками и директорами аграрных компаний, большинство из них с пониманием отнеслись к эмбарго на российские удобрения, и даже допустили некоторое повышение цены. Но аграрии хотят видеть хотя бы трех-пятилетние стратегии движения, в которых они четко увидят: первое, безусловно, как будет строиться ценовая политика и что на неё влияет; и второе - как будет строиться система технологии, модернизации, не будем ли мы отставать от каких-то продуктов, которые не смогут выйти на наш рынок", - заявил Ильичев.

Советник президента Олег Устенко добавил, что, учитывая то, что Украина имеет одну из сильнейших производственных баз в Восточной Европе, украинская химическая отрасль и отечественный АПК должны стать партнерами и при непосредственном участии государства работать над укреплением продовольственной безопасности Украины.