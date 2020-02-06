У Зеленського підкреслили важливість стабільної роботи хімпрому і АПК

Під час зустрічі (Офіс президента)

В Офісі президента впевнені, що українська хімічна галузь і вітчизняний АПК повинні стати партнерами

В Офісі президента України провели робочу зустріч з представниками вітчизняної хімічної промисловості, де підкреслили важливість співробітництва хімічної галузі та вітчизняного АПК. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

На зустрічі також були присутні радник президента з питань економіки Олега Устенко і заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка.

Хімічну галузь представляли керівники більшості підприємств хімічної промисловості України, представники профільних організацій та експерти галузі, а саме президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, голова наглядової ради Дніпровського заводу мінеральних добрив (ДЗМД) Сергій Лісковський, генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, заступник директора АТ " ДніпроАзот "Андрій Семич, заступник директора Одеського припортового заводу (ОПЗ) Степан Кімінчіджі, директор зі зв'язків з органами госуда жавної влади Group DF Ігор Гольченко і інші.

"Хімічна промисловість традиційно давала 8-9% ВВП нашої країни. Однак останнім часом вона переживає кризу і спад виробництва через переліку негативних чинників. Серед них - конкурентні війни за український ринок з боку іноземного бізнесу", - зазначив Олег Устенко.

У свою чергу, директор зі зв'язків з органами державної влади Group DF Ігор Гольченко зазначив, що, в першу чергу, необхідно дивитися чи є у хімічній галузі потенціал зростання в Україні.

"Ми дивимося на зміни частки хімічної промисловості в ВВП України. З 5,1% в 2011 році падіння до 3,3% в 2018 році. Ми дивимося яку частку займає хімпром в ВВП інших країн, або наскільки потенційно вона може вирости в Україні. І тут ми бачимо цифри від 15% до 20% ВВП: Німеччина, Китай, Канада, США, Австрія, Туреччина. Це - потенціал зростання. Значить, напевно, не варто її просто так кидати. потенціал є ", - заявив Гольченко.

Представники хімічних підприємств заявили про готовність перетворити галузь в один з основних драйверів залучення інвестицій, створення нових робочих місць і зростання заробітних плат, і закликали державу стати партнером в досягненні амбітної мети.

Також, як повідомили в прес-службі, однією з головних тем дискусії стала проблема неконтрольованого імпорту мінеральних добрив з цілого ряду країн. "В даний момент це ключовий фактор, який негативно впливає на роботу українських хімічних підприємств і веде до залежності українського АПК від іноземних мінеральних добрив", - зазначили на зустрічі.

Учасники зустрічі наголосили на важливості спеціальних розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україні незалежно від країни виробництва, які в даний момент проводить Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Так, глава наглядової ради Дніпровського заводу мінеральних добрив (ДЗМД) Сергій Лісковський зазначив, що питання введення квот на імпорт фосфорних мінеральних добрив є актуальним протягом останніх шести років, і підкреслив, що українські виробники здатні повернути собі 30-35% вітчизняного ринку.

"На інших 65-70% нехай конкурує імпорт. Ми готові до цього", - заявив Лісковський. "Що стосується азотних добрив - це інша історія. Потенціал українських виробників - взагалі весь ринок закрити власними ресурсами і бути експортно-орієнтованими", - додав він.

Сторони погодилися, що вітчизняна хімічна промисловість повинна бути одним із пріоритетів державної політики, особливо з огляду на той факт, що в Україні очікується затвердження законопроекту про обіг землі, а сільське господарство України, за експертними розрахунками, вже в найближчі п'ять років зажадає в півтора-два рази більше мінеральних добрив, ніж сьогодні. За словами українських хіміків, вітчизняні підприємства здатні задовольнити попит на більшість видів мінеральних добрив і значно знизити ризики імпортозалежності економіки.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що в дискусіях навколо майбутнього українського хімпрому слід враховувати позицію аграріїв, однак запропонував розділяти інтереси аграрних лобістських організацій від інтересів реального аграрного бізнесу.

"Останні півтора року ми постійно проводимо« кущові »зустрічі хіміків і аграріїв, в яких вже взяло участь близько 130 аграрних компаній. Коли ми розмовляємо з власниками та директорами аграрних компаній, більшість з них з розумінням поставилися до ембарго на російські добрива, і навіть допустили деяке підвищення ціни. Але аграрії хочуть бачити хоча б трьох-п'ятирічні стратегії руху, в яких вони чітко побачать: перше, безумовно, як буде будуватися цінова політика і що на неї впливає, і друге - як буде будуватися систе ма технології, модернізації, чи не будемо ми відставати від якихось продуктів, які не зможуть вийти на наш ринок ", - заявив Іллічов.

Радник президента Олег Устенко додав, що, з огляду на те, що Україна має одну з найсильніших виробничих баз в Східній Європі, українська хімічна галузь