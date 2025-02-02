У Зеленського про "план" Келлогга: провальний, якщо тільки про припинення вогню і вибори

"У відповідь на запитання Reuters щодо висловлювань пана Келлогга щодо припинення вогню і виборів - ми не бачили повного інтерв'ю Келлогга, лише кілька цитат про вибори, тому складно повністю оцінити його позицію. Але якщо його план - це тільки припинення вогню і вибори, то це провальний план - Путіна не залякати тільки цими двома речами", - написав Литвин.

Він зазначив, що Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, а також знаходити нові способи обходу санкцій і заробітку грошей на нафті. І вся ця зброя створюється не для того, щоб поважати демократичних сусідів.

Литвин додав, що військовий союз РФ і КНДР "явно не пов'язаний із повагою до припинення вогню. Тому Україна воліла б побачити "більш глибокий підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів" нашої країни.

"Але ми пам'ятаємо, що президент Трамп на своїх зустрічах із президентом Зеленським глибоко і мудро говорив про ситуацію і про те, що насправді може чинити тиск на Путіна. Ось чому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом щодо припинення війни та забезпечення міцного миру", - резюмував радник президента України Володимира Зеленського.