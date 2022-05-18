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У Зеленского ответили на предложение снять санкции с РФ в обмен на разблокировку портов

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Для того чтобы наладить экспорт товаров из Украины, крайне не обязательно улучшать положение России и снимать для этого ряд санкций. Достаточно, чтобы Кремль деблокировал украинские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Когда кто-либо из лидеров международных институтов говорит, что надо с России снять санкции, чтобы что-то там из Украины вывезти, думаю, что из Украины можно вывезти все что угодно в рамках экспортных программ только если Россия уведет свои корабли из акватории Черного моря, которая нам нужна для коридоров транспортировок. Давайте докажем России, что они должны отойти на определенное расстояние и не мешать экспорту украинского зерна на мировые рынки", - сказал он.

Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен на то, что Кремль разблокирует экспорт зерна из Украины.

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