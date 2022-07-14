У Зеленского ответили на новые требования РФ по завершению войны

В России требуют от Украины "признания территориальных реалий" для завершения войны. Но единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, - полное военное поражение РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя ОП Михаила Подоляка в Twitter.
"Признание территориальных реалий"? После 141 дня войны единственная сделка, которую может зафиксировать Украина с Россией, - вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признание убытков, компенсации украинцам", - подчеркнул Подоляк.
По его словам, сейчас россияне должны признать реалии того, что РФ - страна-террорист, которая убивает мирных людей.
Напомним, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для возобновления переговоров украинские власти должны признать"существующие территориальные реалии".
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