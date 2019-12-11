У Зеленского отредактировали текст коммюнике нормандской встречи

Офис президента Украины отредактировал текст коммюнике нормандской встречи в части, где говорится об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном сайте президента.

В частности, в первоначальной версии, которая доступна по ссылке, "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)". В обновленной редакции слова "Закона" уже нет.

Отметим, до этого главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины выложили намеренно искаженный текст. При этом он добавил, что пока не появится "правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита".

Напомним, в итоговом документе лидеры "нормандской четверки" договорились о трех дополнительных участках разведения на Донбассе, обмене пленными в формате "всех на всех", имплементации "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, а также о проведении следующего саммита через четыре месяца.