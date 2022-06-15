У Зеленского отреагировали на возможность полной мобилизации в России

"Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников пишет, что Россия потратила большую часть своего военного потенциала в войне с Украиной. Поэтому не исключено, что Кремль может объявить всеобщую мобилизацию. Украина готовится к различным сценариям", - написал Ермак.

При этом он обратил внимание Запада на возможность такого хода событий, а потому призвал к немедленному предоставлению Украине необходимого оружия.

"Если на Западе есть понимание вероятности худших (сценариев - ред.), то именно сейчас время оперативно укрепить способность Украины к обороне", - отметил Ермак.

Россия объявит мобилизацию?

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Россия может объявить всеобщую мобилизацию из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии.

При этом российские источники отмечают, что президент РФ Владимир Путин до сих пор против такого шага, поскольку начало мобилизации будет означать публичное признание войны.

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