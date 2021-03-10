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У Зеленского объявили о строительстве конгресс-центра во Львове

Новина українською → Львов, Среда 10 марта 2021 11:55
У Зеленского объявили о строительстве конгресс-центра во Львове Фото: Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Во Львове планируют строительство конгресс-центра и большого музейного комплекса. Ожидается, что работы начнутся уже в этом году.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Небольшой анонс, я думаю, господин (мэр Львова, - ред.) Садовой не будет против. Львову не хватает конгресс-центра, того магнита, куда поедет бизнес-турист. Это вообще другой турист, который тратит другие деньги и оставляет их общине", - отметил он.

По его словам, в черте города уже нашли землю, на которой построят конгресс-центр и большой музей для Львова.

"Это большой комплекс - ивент-холл, конгресс-центр и музейный комплекс… Это наилучший пример, когда все объединяются и строят то, о чем будут говорить через несколько десятков лет. И это будет культурным наследием для других поколений", - добавил Тимошенко.

Он подчеркнул, что в строительстве будет участвовать государство, местная власть и инвесторы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине отреставрируют около 150 объектов культурного наследия.

Позже появился список основных объектов в этой программе.

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