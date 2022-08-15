У Зеленского объяснили, почему Россия хочет принудить Украину к переговорам

Россия хочет заставить Украину как можно быстрее вернуться за стол переговоров. Кремль стремится сделать это сейчас, пока войска РФ не получили тактических поражений на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Если мы сейчас сядем за стол переговоров, то Россия, которая не получила еще хорошую пощечину, то есть еще не получила несколько существенных тактических поражений на поле боя, будет проводить ту же самую политику, которую проводит всегда", - пояснил он.

Подоляк отметил, что Россия разговаривает с позиции шантажа и ультиматума. Кремль в случае возобновления переговоров будет требовать от Украины отказаться от территорий. Однако после потерь на фронте переговорная позиция РФ может измениться.

"Я хочу, чтобы это понимали в мире. Россия может сидеть за столом переговоров только тогда, когда получит по зубам. После этого она будет определенное время, не очень долго, воспринимать чужие доводы, аргументы", - добавил Подоляк.