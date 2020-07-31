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У Зеленского объяснили, как будет работать закон о религиозных госпраздниках

Киев, Пятница 31 июля 2020 17:41
У Зеленского объяснили, как будет работать закон о религиозных госпраздниках
Фото: Игорь Жовква (theoutlook.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Разработать соответствующий законопроект было поручено Кабмину

Закон о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам даст юридическую возможность работодателям предоставлять выходной день работнику, отмечающему один из этих праздников. Предлагается признать государственными праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как пояснил Жовква, такой закон продемонстрирует приверженность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения и предоставит возможность обеспечить соблюдение традиций празднования, а представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание.

"Философией этого документа является построение в Украине мультиконфесійного толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах", - отметил он.

По словам Жовквы, в Украине десятилетиями господствовала идеология "государственного атеизма", которая исказила отношение людей к отдельным религиозным течениям.

"В странах Евросоюза существуют глубокие традиции уважения религий и религиозных конфессий. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений", - добавил он.

Напомним, разработать законопроект о признании религиозных праздников государственными поручил правительству президент Владимир Зеленский; Кабмин должен обсудить будущий документ с религиозными организациями.

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