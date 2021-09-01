UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Зеленского обнародовали повестку второго дня визита в Вашингтон

Автор: Инна Собора

Стала известена повестку второго дня визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашинтон. Сегодня, в частности, состоится встреча с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

На сегодня у Зеленского запланированы встреча с представителями американского бизнеса. Среди гостей - руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие.

Затем вместе с первой леди посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста.

"Примерно в 14:00 по Вашингтону начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и тет-а-тет", - сообщил пресс-секретарь.

Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса.

И в заключении визита Зеленский с женой примут участие в открытии Украинского дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжозеф Байден