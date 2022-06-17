UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского назвали условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина до начала переговоров о вступлении в Европейский союз должна выполнить ряд условий. Среди них усиление борьбы с коррупцией и олигархами, а также реформа правоохранительных органов и судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

До начала переговоров о вступлении Украина должна принять и внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда. Процесс должен включать предварительный отбор на основе оценки добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также условием является завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Кроме того, среди ключевых шагов для Украины есть:

  • усиление борьбы с коррупцией, завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
  • обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам группы по финансовым мерам (FATF);
  • принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
  • должен заработать "антиолигархический" закон;
  • необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • завершение реформы законодательной базы для национальных меньшинств и разработать механизмы ее внедрения.

Напомним, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕСУкраинаАндрей Ермак