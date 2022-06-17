У Зеленского назвали условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина до начала переговоров о вступлении в Европейский союз должна выполнить ряд условий. Среди них усиление борьбы с коррупцией и олигархами, а также реформа правоохранительных органов и судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
До начала переговоров о вступлении Украина должна принять и внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда. Процесс должен включать предварительный отбор на основе оценки добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Также условием является завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.
Кроме того, среди ключевых шагов для Украины есть:
Напомним, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
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