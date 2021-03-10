У Зеленского назвали сроки решения ключевых вопросов в переговорах с МВФ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко рассказала, сколько времени понадобится для успешного решения ключевых вопросов в переговорах с Международным валютным фондом. По ее убеждению, на это уйдут несколько месяцев.

Свириденко считает, что решить ключевые вопросы украинская власть сможет в ближайшие месяцы, однако точных сроков она не назвала. По ее словам, власть фокусирует внимание на борьбе с коррупцией, реформе фискальной службы и судебной реформе.

Кроме того, в ОП анонсировали введение в Украине инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам и создание агентства по иностранным инвестициям.

В январе-феврале в Украине работала миссия МВФ, но по результатам ее работы стороны не смогли договориться о пересмотре программы Stand-by. Пересмотр этой программы нужен для выделения Украине очередного транша кредита от МВФ.