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У Зеленского назвали приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена

Киев, Понедельник 18 января 2021 19:12
У Зеленского назвали приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с администрацией будущего президента США Джо Байдена. Самые главные - поддержка суверенитета и военная помощь Украине.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Также среди основных приоритетов будущего сотрудничества является активное привлечение США к процессу урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

"Мы можем много говорить о форматах этого привлечения, определении возможных определенных должностей и т. п, но стопроцентно можно сказать, что этот вопрос точно будет сейчас на радаре новой администрации", - сказал Жовква.

Одним из приоритетов в двусторонних отношениях Украины и США останется экономический блок, в частности, наращивание товарооборота.

"Аграрная сфера - традиционная для наших отношений. Новые сферы, например IT, искусственный интеллект - можно об этом говорить", - добавил он.

Не менее важным приоритетом, как отметил Жовква, будет тема борьбы с коррупцией.

"Здесь мы точно будем союзниками Байдена, в осуществлении антикоррупционных мер в Украине", - сказал представитель ОП.

Кроме того, по словам Жовква, Украина готовит "дорожную карту" отношений с США.

Напомним, до этого Жовква рассказал, что администрация Зеленского планирует пригласить Байдена на годовщину Независимости Украины.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байденсотрудничество

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