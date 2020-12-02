У Зеленского назвали причины увольнения замглавы ОП Трофимова

Фото: Сергей Трофимов (РБК-Украина)

Одной из причин увольнения заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова стали неудовлетворительные результаты на местных выборах. Еще одной причиной увольнения стало отсутствие диалога между Киевом и главами облгосадминистраций, ответственным за который также был Трофимов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей".

Трофимов еще с февраля занимался подготовкой "Слуги народа" к избирательной кампании и поиском кандидатов в мэры от президентской партии. По итогам выборов в команде Зеленского основной претензией был провал мэрской гонки.

"В этом смысле от Трофимова были внушительные обещания на успех. В итоге, когда в июле-августе подошло время выдвигать кандидатов, нам пришлось попросту выбирать лучшее из худшего и лишь уповать на их выход во второй тур. Но такого плохого результата во многих крупных городах мы не ожидали", - объяснил собеседник РБК-Украина.

Также не под запись у Зеленского жалуются, что с главами ОГА почти не проводилась системная работа, что в некоторых случаях привело к полному отсутствию диалога с Киевом. За построение этой региональной вертикали управления и отвечал Трофимов. Также у него не заладились отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Претензии от Ермака Трофимов постоянно принимал на свой счет, но не как рабочие замечания, а как личную критику. Хотя на самом деле Ермак высказывал претензии по существу. Это понемногу переросло в личный конфликт между ними, а разнимать их приходилось президенту", - рассказал собеседник в окружении Зеленского.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Трофимова 4 ноября. Позже президент и вовсе ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента.