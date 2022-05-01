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У Зеленского назвали основные вопросы всех международных контактов Украины

Фото: Сергей Никифоров (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Основные потребности Украины в войне с РФ - это оружие и санкции. Об этом в эфире Национального телемарафона заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь пресс-секретаря Президента Украины Сергея Никифорова.

"Украинские потребности всем понятны. Мы коммуницируем на всех уровнях. Основные вопросы-это оружие и санкции. Это те рычаги, которые заставят Россию стремиться к миру с Украиной. Поэтому, в этом мы одним языком говорим со всеми" - сказал в эфире национального телемарафона перс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепом Боррелем. Говорили об очередных санкциях против РФ, членстве Украины в ЕС и эвакуации из Мариуполя.

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