У Зеленського назвали фікцією плани РФ щодо примусової паспортизації в окупації

У Кремлі намагаються зробити "співучасниками" мешканців тимчасово окупованих територій України за допомогою примусової паспортизації. Це брехня та фікція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Автоматичною паспортизацією окупованих територій Росія хоче пов'язати місцеве населення кров'ю. Мовляв, у вас уже є паспорт, тепер ви "співучасники" і після звільнення ЗСУ вас переслідуватимуть. Це брехня. Примусове надання громадянства - фікція, яка не матиме жодних наслідків", - наголосив Подоляк.
Зазначимо, у понеділок, 3 жовтня, Держдума ратифікувала документи про анексію територій України. Зокрема, вони передбачають, що українці, які проживають в окупації, вважатимуться Москвою громадянами РФ, якщо протягом місяця вони не заявлять про своє небажання отримувати паспорт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державна Дума проголосувала за так зване "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій.
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