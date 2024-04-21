У Зеленського назвали єдину можливу стратегію виходу з війни

За словами Подоляка, коли впливові світові персони, зокрема Ілон Маск, говорять про "відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту", то це свідчить про дефіцит "елементарної логіки" в сучасному світі.

"Бо реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. РФ беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно закінчується... Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось справедливе на несправедливості", - наголосив представник ОП.