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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського назвали єдину можливу стратегію виходу з війни

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Єдиний можливий вихід з війни РФ проти України - це виведення російських військ з української суверенної території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка на сторінці у Twitter.

За словами Подоляка, коли впливові світові персони, зокрема Ілон Маск, говорять про "відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту", то це свідчить про дефіцит "елементарної логіки" в сучасному світі.

"Бо реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. РФ беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно закінчується... Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось справедливе на несправедливості", - наголосив представник ОП.

Формула миру України

Нагадаємо, Україна розробила власну формулу миру, яка була підтримана Генеральною асамблеєю ООН. Формула складається з 10 пунктів, які охоплюють різні сфери, пов'язані з безпекою та справедливим завершенням війни.

Цього літа у Швейцарії відбудеться установчий саміт щодо формули миру. На ньому лідери десятків держав світу обговорять шляхи реалізації формули миру. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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