У Зеленского назвали две главные задачи по Донбассу

Он считает, что жители Донбасса понимают, что "русский мир" не приведет к хорошей жизни.

"Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резких регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность", - заявил Подоляк.

В Офисе президента отметили, что сейчас необходимо решить две главные задачи.

"Первая - провести выборы действительно конкурентные, с закрытыми границами от влияния РФ. И вторая… Если на Донбассе перестанет работать топорная российская пропаганда в том объеме, в котором она сегодня работает. Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", - сообщил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что сейчас в Украине еще очень существенное "чужое медийное пропагандистское влияние".