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У Зеленского назвали две главные задачи по Донбассу

Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

В Офисе президента назвали две главные задачи, которые необходимо решить по Донбассу. Среди них - проведение выборов за закрытыми границами и прекращение вещания пророссийской пропаганды.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он считает, что жители Донбасса понимают, что "русский мир" не приведет к хорошей жизни.

"Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резких регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность", - заявил Подоляк.

В Офисе президента отметили, что сейчас необходимо решить две главные задачи.

"Первая - провести выборы действительно конкурентные, с закрытыми границами от влияния РФ. И вторая… Если на Донбассе перестанет работать топорная российская пропаганда в том объеме, в котором она сегодня работает. Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", - сообщил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что сейчас в Украине еще очень существенное "чужое медийное пропагандистское влияние".

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против каналов "112", NewsOne и Zik, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. По словам президента, каналы занимались пропагандой и финансировались страной-агрессором.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины проводит проверку телеканала "1+1". Хотят выяснить, кто может влиять на информационную политику вещания.

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Новости Украины ДонбасспропагандаОфис президента
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