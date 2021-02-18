ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Зеленского назвали две главные задачи по Донбассу

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 11:31
У Зеленского назвали две главные задачи по Донбассу Фото: Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

В Офисе президента назвали две главные задачи, которые необходимо решить по Донбассу. Среди них - проведение выборов за закрытыми границами и прекращение вещания пророссийской пропаганды.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он считает, что жители Донбасса понимают, что "русский мир" не приведет к хорошей жизни.

"Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резких регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность", - заявил Подоляк.

В Офисе президента отметили, что сейчас необходимо решить две главные задачи.

"Первая - провести выборы действительно конкурентные, с закрытыми границами от влияния РФ. И вторая… Если на Донбассе перестанет работать топорная российская пропаганда в том объеме, в котором она сегодня работает. Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", - сообщил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что сейчас в Украине еще очень существенное "чужое медийное пропагандистское влияние".

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против каналов "112", NewsOne и Zik, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. По словам президента, каналы занимались пропагандой и финансировались страной-агрессором.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины проводит проверку телеканала "1+1". Хотят выяснить, кто может влиять на информационную политику вещания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс пропаганда Офис президента
NEWS
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами