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У Зеленского назвали число подготовленных президентом законов

Новости » Политика    03.06.2019 - 15:07
У Зеленского назвали число подготовленных президентом законов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стефанчук заявил, что Зеленский предлагает ВР новые законы для принятия почти ежедневно

За 10 дней президент Владимир Зеленский подготовил около 10 законодательных инициатив. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, почти каждый день Зеленский предлагает новые законопроекты для принятия народными депутатами.

"Начиная с 20 мая, фактически за 10 дней деятельности новоизбранного президента подготовлено почти 10 законодательных инициатив. Шесть из них внесены в Верховную раду. Кроме того, внесены три проекта ВР об увольнении. Кроме этого, президент настаивает на просьбе рассмотреть вопрос о неприкосновенности народных депутатов. То есть, каждый день из нашего аппарата поступают законодательные инициативы", - заявил Стефанчук.

Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов принять несколько законов. Глава государства заявил, что у депутатов есть на это два месяца, поскольку он решил досрочно распустить парламент.

В частности, речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, об ответственности за незаконное обогащение и принятии избирательного кодекса с открытыми списками.

Как писало РБК-Украина, Зеленский настаивает на внеочередном рассмотрении Верховной радой своего закона об импичменте.

Добавим также, Стефанчук заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Верховную раду до среды, 5 июня.

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