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Зеленского и народ Украины предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президента Владимира Зеленского и народ Украины могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Группа действующих и бывших европейских политиков просит изменить сроки подачи заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо группы политиков.

В Нобелевский комитет обратилась группа европейских политиков с просьбой продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта (по правилам, срок истекает 31 января).

"Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Российской Федерацией.

Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы сражаться за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять авторитарным силам. Наши слова сочувствия и поддержки вряд ли могут оправдать те жертвы, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира", - сказано в письме.

Подписанты отмечают, что сейчас "самое время показать народу Украины, что мир на его стороне".

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Владимир Зеленский