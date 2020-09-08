У Зеленского не исключают политических мотивов в нападении на Балуха

Офис президента Украины не исключает наличие политических мотивов в нападении на Владимира Балуха, бывшего политзаключенного. Полиция должна быстро и в полной мере расследовать преступление.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что Офис президента обеспокоен нападением на Балуха. Подчеркивается, что его избили этой ночью - фактически в годовщину освобождения из плена.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности, политическая", - говорится в сообщении.

У президента Владимира Зеленского отмечают, что уличное насилие в Украине достигло угрожающего масштаба.

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее другой бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что Балуха избили, у него сломана рука и ключица. Угрозы для его жизни нет.

Полиция Киева уточнила, что инцидент произошел в Гидропарке, а Балуха ко всему прочему ограбили.