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Зеленський звільнив посла України у Білорусі

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Четвер 22 червня 2023 20:06
Зеленський звільнив посла України у Білорусі Фото: колишній посол України в Білорусі Ігор Кизим (belarus.mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Білорусь", - йдеться у документі.

Ігор Кизим

Ігор Кизим народився 1961 року в Харкові. З 1996 по 2000 працював при посольстві України у Франції, з 2000 по 2003 - у Нігерії. З 2007 по 2011 - працював радником посольства України в Канаді. З грудня 2014 року був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії.

Кизима було призначено послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року.

18 квітня цього року його викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку Росії.

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Володимир Зеленський
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