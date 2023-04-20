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Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ №233 про звільнення Поліни Лисенко з посади голови Центру протидії дезінформації.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента у четвер, 20 квітня.

У документі вказано, що Лисенко сама подала заяву на звільнення. Раніше повідомлялось, що у 2021 року пішла у декретну відпустку, а її обов'язки виконував перший заступник - Андрій Шаповалов.

Поліна Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року. Раніше вона вона працювала юристом та помічницею першого заступника директора НАБУ. Вона також очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора та проект з розвитку судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень і результатів.

Нагадаємо, на засіданні у вівторок, 11 квітня, Кабінет міністрів України звільнив Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки.

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Володимир Зеленський