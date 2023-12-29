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Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

Тернопіль, П'ятниця 29 грудня 2023 14:53
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Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Фото: Володимир Труш (oblast-te com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Посаду обіймав Володимир Труш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №859, опублікований на сайті Офісу президента.

Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою.

"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської ОДА.

Додамо, що Труш обіймав посаду голови Тернопільської ОДА з 19 березня 2020 року. До цього він очолював Рогатинську районну державну адміністрацію.

Призначення голів ОДА

Вчора президент України Володимир Зеленський призначив двох голів обласних адміністрацій. Йдеться про Рівненську ОДА, яку очолив Олександр Коваль, та Донецьку ОДА. Її головою призначили Вадима Філашкіна.

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Володимир Зеленський Тернопіль
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