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Зеленський про звільнення Криму: туди повернеться безпека, економічні можливості та свобода

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Вівторок 08 серпня 2023 22:57
Зеленський про звільнення Криму: туди повернеться безпека, економічні можливості та свобода Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму та відновлення економіки півострова.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення до українців.

За його словами, після звільнення Криму від окупації туди повернуться як економічні можливості, так і безпека та свобода для людей.

"Але все це не повинно бути просто абстрактним - під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається. Що саме це означає для Криму й для всіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною та продуманою", - сказав Зеленський.

Саміт Кримської платформи

Кримську платформу було створено з метою консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав і свобод населення півострова, а також для посилення безпеки в Європі та на глобальному рівні.

Перший саміт платформи відбувся у 2021 році у Києві та був приурочений до 30-ї річниці незалежності України. Його учасники прийняли декларацію, в якій засудили порушення прав людини в Криму, мілітаризацію півострова, перешкоджання судноплавству через Керченську протоку, зміну демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Минулого року захід об'єднав понад 60 учасників із різних країн, але в умовах війни в Україні вони збирались онлайн. Тоді президент Зеленський говорив, що Україна самостійно вирішуватиме, яким шляхом повертатиме Крим, який у 2014 році захопила Російська Федерація.

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