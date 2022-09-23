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Зеленський звернувся до українців в окупації через російську мобілізацію

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які мешкають на окупованих територіях, уникати російської мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

Він попросив українців уникати повісток та спробувати потрапити на контрольовану Україною територію. У разі потрапляння до російської армії Зеленський закликав допомагати ЗСУ.

"Саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів", - закликав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів. Для цього глава Кремля оголосив часткову мобілізацію до РФ.

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Володимир Зеленський