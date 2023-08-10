ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріарха: що обговорили

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 серпня 2023 19:46
Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріарха: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський та митрополит Халкідонський Еммануїл (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представником Вселенського патріарха Варфоломія, митрополитом Халкідонським Еммануїлом. Сторони, зокрема, обговорили повернення депортованих у Росію дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

За словами Зеленського, візит в Україну митрополита Еммануїла є важливим сигналом підтримки з боку Вселенського патріархату.

"Сьогодні під час розмови ми приділили увагу духовній незалежності нашої країни. Обговорили українську формулу миру, а також питання повернення незаконно депортованих з України дітей", - написав президент.

У свою чергу, митрополит у ході переговорів запевнив, що Україна може бути впевнена в підтримці Вселенського патріархату.

Візит митрополита Еммануїла

Нагадаємо, митрополит Халкідонський Еммануїл сьогодні, 10 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом. За його словами, мета такої поїздки - показати незмінну підтримку героїчному народу України з боку Церкви.

Завітати до України представник Вселенського патріарха вирішив після відповідного запрошення Зеленського.

Варто зауважити, що 8 липня президент України Володимир Зеленський провів у Туреччині зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм. Тоді сторони обговорювали формулу миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вселенский патриархат Війна Росії проти України
NEWS
У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце
У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України