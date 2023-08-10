Зеленский встретился с представителем Вселенского патриарха: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского патриарха Варфоломея, митрополитом Халкидонским Эммануилом. Стороны, в частности, обсудили возвращение депортированных в Россию детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

По словам Зеленского, визит в Украину митрополита Эммануила является очень важным сигналом поддержки со стороны Вселенского патриархата.

"Сегодня во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны. Обсудили украинскую формулу мира, а также вопрос возвращения незаконно депортированных из Украины детей", - написал президент.

В свою очередь, митрополит в ходе переговоров заверил, что Украина может быть уверена в поддержке Вселенского патриархата.

Визит митрополита Эммануила

Напомним, митрополит Халкидонский Эммануил сегодня, 10 августа, прибыл в Киев с официальным визитом. По его словами, цель такой поездки - показать неизменную поддержку героическому народу Украины со стороны Церкви.

Посетить Украину представитель Вселенского патриарха решил после соответствующего приглашения Зеленского.

Стоит заметить, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Турции встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем. Тогда стороны обсуждали формулу мира.