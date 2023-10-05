ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з Макроном. Обговорили посилення ППО і не тільки

Четвер 05 жовтня 2023 16:35
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Макроном. Обговорили посилення ППО і не тільки Фото: Володимир Зеоенський і Емманюель Макрон (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 жовтня, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву главу України у Telegram.

За його словами, це була сильна зустріч з Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря.

Зеленський уточнив, що це є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу.

"Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - сказав президент Зеленський.

Візит президента до Іспанії

Сьогодні, 5 жовтня, Володимир Зеленський здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Наразі в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Президент також бере участь в засіданні. Зокрема очікується, що Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з союзниками України, під час яких порушуватиме питання посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Також Зеленський, під час візиту до Іспанії, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Порушили питання майбутньої допомоги Україні й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Франція Одеса Черное море ПВО Війна в Україні
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України