Зеленський зустрівся з Макроном. Обговорили посилення ППО і не тільки

За його словами, це була сильна зустріч з Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря.

Great meeting with @EmmanuelMacron.



Strenghtening Ukraine's air defense, as well as the security of the Odesa region and the Black Sea, is critical to ensure European and global stability. We are working together toward this end.



All of our previous agreements to strengthen… pic.twitter.com/iAy4HYWNxf