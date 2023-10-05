Зеленський зустрівся з Макроном. Обговорили посилення ППО і не тільки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву главу України у Telegram .

За його словами, це була сильна зустріч з Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря.

Great meeting with @EmmanuelMacron.



Strenghtening Ukraine's air defense, as well as the security of the Odesa region and the Black Sea, is critical to ensure European and global stability. We are working together toward this end.



All of our previous agreements to strengthen… pic.twitter.com/iAy4HYWNxf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Зеленський уточнив, що це є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу.

"Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - сказав президент Зеленський.

Візит президента до Іспанії

Сьогодні, 5 жовтня, Володимир Зеленський здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Наразі в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Президент також бере участь в засіданні. Зокрема очікується, що Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з союзниками України, під час яких порушуватиме питання посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Також Зеленський, під час візиту до Іспанії, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Порушили питання майбутньої допомоги Україні й не тільки.