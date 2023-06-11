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Зеленський зустрівся у Києві з представницею президента ОАЕ

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Київ, Неділя 11 червня 2023 10:16
Зеленський зустрівся у Києві з представницею президента ОАЕ Фото: Володимир Зеленський та Маріам Альмхейрі (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр з питань зміни клімату й навколишнього середовища, глава Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі прибула до Києва з візитом. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію", - сказав глава держави.

Зеленський поінформував представницю президента ОАЕ про екологічні злочини росіян в Україні та заявив про необхідність покарання агресора за злочин екоциду і відшкодування збитків.

Сторони також обговорили формулу миру, план відбудови України та можливість інвестицій ОАЕ.

Зеленський зустрівся у Києві з представницею президента ОАЕ

Фото: Зеленський зустрівся з представницею президента ОАЕ (president.gov.ua)

Ставлення ОАЕ до війни

Варто зазначити, що Об'єднані Арабські Емірати, як й інші арабські країни, заявили про нібито нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну. Проте, за даними західних ЗМІ, Емірати наживають на санкціях і торгують російським золотом.

У травні президент Володимир Зеленський відвідав саміт Ліги арабських держав у Саудівській Аравії, де зустрівся з представниками ОАЕ.

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