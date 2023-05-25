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ОАЕ наживаються на санкціях, торгуючи російським золотом, - Reuters

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ОАЕ, Четвер 25 травня 2023 14:51
ОАЕ наживаються на санкціях, торгуючи російським золотом, - Reuters Фото: ОАЕ стали центром торгівлі російським золотом
Автор: Олександр Білоус

Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції через вторгнення в Україну перерізали традиційніші експортні маршрути Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Митні дані про майже тисячу поставок золота за рік з початку війни показують, що держава Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 млрд доларів - порівняно з 1,3 тоннами у 2021 році.

Наступними за величиною напрямками були Китай та Туреччина, що імпортували близько 20 тонн кожна у період з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. За даними за цей період, ці три країни припадало 99,8% експорту російського золота.

Заборона на російське золото

Через кілька днів після вторгнення в Україну багато транснаціональних банків, логістичних компаній та переробників дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправляли до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.

Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські зливки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських золотих зливків.

Однак, дані про експорт показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не ввели санкції проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина і Китай.

Луї Марешаль, експерт Організації економічного співробітництва та розвитку з пошуку джерел золота, сказав, що існує ризик того, що російське золото може бути переплавлене, а потім повернеться на ринки США та Європи із замаскованим походженням.

"Якщо надходить російське золото, переплавляється місцевим афінажером, закуповується місцевим банком або трейдером, а потім продається на ринку, у вас є ризик, - сказав він. - Ось чому проведення належної обачності відіграє важливу роль для кінцевих покупців, які бажають переконатися, що вони дотримуються режими санкцій".

Центр процвітання торгівлі золотом

Митні дані з Росії показують експорт у розмірі 116,3 тонни в період з 24 лютого 2022 року по 3 березня цього року, хоча консультант Metals Focus оцінює, що Росія виробила 325 тонн золота у 2022 році.

Решта золота, здобуте в Росії, швидше за все, або залишилося в країні, або було експортовано за угодами, які не відображені у звітах.

Більшість поставок російського золота до Китаю йшла через Гонконг. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що співпраця країни з Росією "не повинна зазнавати зриву або примусу з боку будь-якої третьої сторони".

Тим часом, в ОАЕ вже давно процвітає золота промисловість. Торгові дані показують, що в період з 2016 до 2021 року країна імпортувала в середньому близько 750 тонн чистого золота на рік, а це означає, що постачання, зазначені в російських звітах, становлять лише близько 10% його імпорту.

ОАЕ є великим експортером злитків та ювелірних виробів.

Ціни зі знижкою

Менеджер однієї компанії, яка надсилала великі обсяги російського золота в ОАЕ, повідомив, що російські фірми продавали там зливки зі знижкою близько 1% до світових еталонних цін, пропонуючи стимул для торгівлі.

Менеджер, який говорив на умовах анонімності, сказав, що більшість золота, яке його фірма відправляла в ОАЕ, призначалася для афінажних заводів, де воно буде переплавлено.

У багатьох випадках у митних документах вказані лише відправники вантажу або торговці, що беруть участь в угодах, а не кінцевий покупець, яким може бути переробник, ювелір або інвестор.

Записи показують, що найбільшим переробником російського золота, що експортується в ОАЕ, була Temis Luxury Middle East, дочірня компанія французької логістичної компанії Temis Luxury у Дубаї, яка брала участь у відвантаженні 15,6 тонн на суму 863 млн доларів з квітня 2022 року по 3 березня.

Європейські санкції зазвичай не поширюються на зарубіжні дочірні компанії, тому європейські фірми, чиї дочірні компанії брали участь у постачанні російського золота в ОАЕ, Туреччину чи Гонконг, не обов'язково порушували будь-які закони, вважає Тан Албайрак, юрист із санкцій у Reed Smith у Лондоні.

У Гонконгу більшість поставок російського золота обробляла китайська логістична компанія Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Згідно з документами, у період з травня 2022 року по 3 березня вона була причетна до імпорту 20,5 тонни золота на суму 1,2 млрд доларів.

Прагнучи ще більше ізолювати Росію, Вашингтон попередив країни, у тому числі ОАЕ та Туреччину, що вони можуть втратити доступ до ринків G7, якщо вестиму справу з організаціями, на які поширюються санкції США.

Нагадаємо, російські зливки золота, заблоковані "Великою сімкою" та Європейським Союзом після вторгнення в Україну, знаходять нові шляхи на світовому ринку. Це було проблемою для російської золотодобувної промисловості, оскільки її власний ринок не може поглинути щорічний обсяг металу 20 млрд доларів. З того часу багато логістичних фірм і продавців, включаючи дрібних гравців у цій галузі, почали займатися торгівлею російськими зливками через країни, які не мають обмежень. Замість масових поставок до Лондона російське золото тепер прямує частинами в країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг та Туреччина.

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