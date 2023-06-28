Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом бригади "Маґура" Валерієм Маркусом
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 червня, зустрівся з головним майстер-сержантом бригади "Маґура" Валерієм Маркусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.
"Днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм. Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст", - написав Зеленський.
Президент підкреслив, що відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті.
Що вони обговорили
"Обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу. Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки", - розповів президент України.
Зеленський також розповів, що вони обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.
"Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою. Валерій Маркус, дякую за зустріч і за шеврони! Але про них пізніше", - додав наостанок Зеленський.
47-ма окрема механізована бригада
Бригада у складі Збройних сил України, яка розпочала своє формування з батальйону, а згодом - штурмового полку. Утворена з цивільних добровольців, які пройшли співбесіду та підготовку, а також військовослужбовців, які після співбесіди перейшли з інших військових частин.
Валерій Маркус
У 2014 році у складі 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Валерій Маркус брав участь у боях за звільнення Краматорська, Жданівки, Вуглегірська, Шахтарська, Добропілля, Комунара та Дебальцевого.
Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року воював у складі 30-ї ОМБр розвідником. У квітні 2022 року Валерію Маркусу запропонували взяти участь у формуванні 47-го окремого стрілецького батальйону. Маркус обійняв посаду головного сержанта військової частини.
У вересні 2022 батальйон розширився до полку, а вже у листопаді 2022 року на базі окремого штурмового полку створено 47-му окрему механізовану бригаду.
Нагадаємо, що сьогодні Маркус розповів про просування українських захисників, на що відреагував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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